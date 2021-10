Italia Spagna, azzurri nei guai: Bonucci lascia la squadra in 10 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Leonardo Bonucci espulso in Italia-Spagna di Nations League. Il numero 19 fuori per un doppio giallo Italia in doppio svantaggio e in 10 a San Siro contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Leonardo Bonucci, infatti, si vede sventolare in faccia il secondo giallo di serata: prima ammonizione presa per le proteste reiterate mentre la seconda per un braccio largo in contrasto aereo con Busquets. L’arbitro Karasev non ha avuto dubbi ed ha espulso Bonucci: azzurri in 10 per più di un tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Leonardoespulso indi Nations League. Il numero 19 fuori per un doppio gialloin doppio svantaggio e in 10 a San Siro contro lanella semifinale di Nations League. Leonardo, infatti, si vede sventolare in faccia il secondo giallo di serata: prima ammonizione presa per le proteste reiterate mentre la seconda per un braccio largo in contrasto aereo con Busquets. L’arbitro Karasev non ha avuto dubbi ed ha espulsoin 10 per più di un tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

