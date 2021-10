Italia Spagna, Adani: «Chiesa indispensabile per Allegri e Mancini» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adani esalta Federico Chiesa: ecco le dichiarazioni dell’opinionista sull’esterno della Juventus, titolare in Italia Spagna Lele Adani, dagli studi di Rai Sport, ha parlato di Federico Chiesa titolare in Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Dichiarazioni al miele per l’esterno della Juventus in forte ascesa. «Conferma il suo valore? Lo aumenta anche, l’anno scorso è stato un anno difficile per la Juve. Chiesa è uno di quei giocatori che aggiunge e risolve. Diventa indispensabile per la Juve e per la Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)esalta Federico: ecco le dichiarazioni dell’opinionista sull’esterno della Juventus, titolare inLele, dagli studi di Rai Sport, ha parlato di Federicotitolare in, semifinale di Nations League. Dichiarazioni al miele per l’esterno della Juventus in forte ascesa. «Conferma il suo valore? Lo aumenta anche, l’anno scorso è stato un anno difficile per la Juve.è uno di quei giocatori che aggiunge e risolve. Diventaper la Juve e per la Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

