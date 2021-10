Italia-Spagna: 112 presenze per Bonucci, il difensore raggiunge Zoff (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È in corso Italia-Spagna, semifinale di Nations League allo stadio San Siro di Milano e Leonardo Bonucci taglia il traguardo delle 112 presenze in azzurro. Il difensore della Juventus, in questo istante capitano azzurro, raggiunge la leggenda Dino Zoff al settimo posto della classifica dei giocatori più presenti nella storia della Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È in corso, semifinale di Nations League allo stadio San Siro di Milano e Leonardotaglia il traguardo delle 112in azzurro. Ildella Juventus, in questo istante capitano azzurro,la leggenda Dinoal settimo posto della classifica dei giocatori più presenti nella storia della Nazionale. SportFace.

