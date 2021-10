Italia-Spagna 1-2, pagelle Nations League: Chiesa l’ultimo ad arrendersi, anonimi Verratti e Insigne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) pagelle Italia-Spagna 1-2 Donnarumma, 5,5: è frastornato dai fischi assordanti che lo bersagliano non appena tocca il pallone. L’alternanza con Navas al PSG non gli sta facendo di certo bene, appare arrugginito, come in occasione della ‘quasi papera’ sul tiro non irresistibile di Alonso nel primo tempo: solo il palo lo salva. Sui gol può poco, ma non è neanche miracoloso come agli Europei. Nel finale evita lo 0-3 con un buon intervento su Alonso e tiene vive le flebili speranze azzurre. Di Lorenzo, 5: Alonso e Oyarzabal lo fanno ammattire, si ritrova spesso tra due fuochi. Dalla sua parte si balla il flamenco, non si spinge praticamente mai in attacco. Bastoni, 5,5: si perde completamente Ferran Torres in occasione del gol dell’1-0. Pessima marcatura: ci fosse stato Chiellini…Per il resto prova anche qualche incursione offensiva. Si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)1-2 Donnarumma, 5,5: è frastornato dai fischi assordanti che lo bersagliano non appena tocca il pallone. L’alternanza con Navas al PSG non gli sta facendo di certo bene, appare arrugginito, come in occasione della ‘quasi papera’ sul tiro non irresistibile di Alonso nel primo tempo: solo il palo lo salva. Sui gol può poco, ma non è neanche miracoloso come agli Europei. Nel finale evita lo 0-3 con un buon intervento su Alonso e tiene vive le flebili speranze azzurre. Di Lorenzo, 5: Alonso e Oyarzabal lo fanno ammattire, si ritrova spesso tra due fuochi. Dalla sua parte si balla il flamenco, non si spinge praticamente mai in attacco. Bastoni, 5,5: si perde completamente Ferran Torres in occasione del gol dell’1-0. Pessima marcatura: ci fosse stato Chiellini…Per il resto prova anche qualche incursione offensiva. Si ...

