Italia-Spagna 1-2. Mancini: “Gli episodi condizionano le gare” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Italia battuta 2-1 a San Siro, e questa volta è la Spagna a raggiungere la finale di Nations League. Domani a Torino uscirà (calcio d'inizio alle ore 20.45) la seconda finalista in Belgio-Francia oltre all'avversario dell'Italia nella finale per il terzo e quarto posto. Le finali domenica 10 ottobre: quella per il 3° e 4° posto fra le perdenti a Torino alle 15; quella per il titolo a San Siro alle 20.45. Prima o poi doveva capitare e gli azzurri capitolano dopo 3 anni e 37 risultati utili consecutivi. Crolla anche il talismano San Siro dove l'Italia non perdeva da 93 anni, esattamente dal 18 gennaio del 1925: ad imporsi fu l`Ungheria per 2-1. Da quel momento per gli azzurri in 46 match ufficiali sono arrivate 32 vittorie e 14 pareggi prima della sconfitta di oggi. La serata negativa azzurra fa il paio con quella del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 ottobre 2021)battuta 2-1 a San Siro, e questa volta è laa raggiungere la finale di Nations League. Domani a Torino uscirà (calcio d'inizio alle ore 20.45) la seconda finalista in Belgio-Francia oltre all'avversario dell'nella finale per il terzo e quarto posto. Le finali domenica 10 ottobre: quella per il 3° e 4° posto fra le perdenti a Torino alle 15; quella per il titolo a San Siro alle 20.45. Prima o poi doveva capitare e gli azzurri capitolano dopo 3 anni e 37 risultati utili consecutivi. Crolla anche il talismano San Siro dove l'non perdeva da 93 anni, esattamente dal 18 gennaio del 1925: ad imporsi fu l`Ungheria per 2-1. Da quel momento per gli azzurri in 46 match ufficiali sono arrivate 32 vittorie e 14 pareggi prima della sconfitta di oggi. La serata negativa azzurra fa il paio con quella del ...

