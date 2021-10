Italia Spagna 1-2: Furie Rosse in finale di Nations League (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Spagna con pieno merito approda alla finale di Nations League battendo 1-2 l’Italia a San Siro grazie alla doppietta di Ferran Torres nel primo tempo. Decisamente meglio i ragazzi di Luis Enrique che hanno trovato la chiave vincente sulla fascia sinistra, da cui sono arrivate entrambe le segnature. Esce sconfitta la squadra di Mancini, rimasta in 10 al 41? del primo tempo a causa dell’espulsione di Bonucci. Nella ripresa, le Furie Rosse fanno una sorta di ‘torello’ almeno fino a quando Chiesa non si ribella e offre il gol facile facile ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la semiditra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Lacon pieno merito approda alladibattendo 1-2 l’a San Siro grazie alla doppietta di Ferran Torres nel primo tempo. Decisamente meglio i ragazzi di Luis Enrique che hanno trovato la chiave vincente sulla fascia sinistra, da cui sono arrivate entrambe le segnature. Esce sconfitta la squadra di Mancini, rimasta in 10 al 41? del primo tempo a causa dell’espulsione di Bonucci. Nella ripresa, lefanno una sorta di ‘torello’ almeno fino a quando Chiesa non si ribella e offre il gol facile facile ...

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - GRealta : La partita di stasera dimostra la totale casualità dell'europeo vinto dall'Italia. Presi a pallonate dalla Spagna… - doa1124 : RT @mike_fusco: Bonucci che è costretto a ripetere di continuo ad un Donnarumma subissato dai fischi: 'Stai tranquillo, sei il più forte de… -