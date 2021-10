Italia nella finale terzo posto di Nations League 2020/2021: tv, data, orario e diretta streaming (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Italia di Roberto Mancini non riesce a staccare il pass per la finale della Uefa Nations League 2020/2021. Gli azzurri campioni d’Europa sono stati battuti dalla Spagna di Luis Enrique e adesso si preparano a disputare la finale per il terzo posto della nuova competizione continentale contro la perdente della sfida tra Belgio e Francia. La partita andrà in scena all’Allianz Stadium nel pomeriggio di domenica 10 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 1, mentre lo streaming a RaiPlay. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’di Roberto Mancini non riesce a staccare il pass per ladella Uefa. Gli azzurri campioni d’Europa sono stati battuti dalla Spagna di Luis Enrique e adesso si preparano a disputare laper ildella nuova competizione continentale contro la perdente della sfida tra Belgio e Francia. La partita andrà in scena all’Allianz Stadium nel pomeriggio di domenica 10 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Rai 1, mentre loa RaiPlay. SportFace.

