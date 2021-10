Italia | la Nazionale di Mancini si ferma a 37 risultati utili consecutivi | la Spagna mette fine all’imbattibilità

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo 37, l’di Robertoè costretta ad arrendersi alla. Nel match valido per le Final Four di Nations League, gli azzurri sono stati battuti per 2-0 dalle Furie Rosse, vedendo terminare il record di imbattibilità. Un primato mondiale destinato a restare nella storia del calcio per un po’ e che testimonia l’ottimo lavoro svolto dal ct. Oltre al successo agli Europei, infatti, questo forse è il dato più significativo della sua gestione. Fatto sta che laha meritato la vittoria ed ha riportato gli azzurri con i piedi per terra,ndoad una striscia incredibile. Ironia della sorte, il precedente record apparteneva proprio agli spagnoli, capaci di non perdere per 35 match tra ...