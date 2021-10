Italia, Jorginho dispettoso! Lo scherzo ad Emerson e Insigne | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Jorginho, regista dell'Italia di Roberto Mancini, ha tirato un bello scherzo ai due compagni di squadra in Nazionale. Il VIDEO sui social Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 ottobre 2021), regista dell'di Roberto Mancini, ha tirato un belloai due compagni di squadra in Nazionale. Ilsui social

Advertising

RubySussex : RT @harrysinmymind: Jorginho è così felice di essere in Italia e di giocare con la nazionale che non smette di mettere foto e video ?????? - PianetaMilan : .@Azzurri, #Jorginho dispettoso! Lo scherzo ad @emersonpalmieri e @Lor_Insigne | #VIDEO - #Nazionale #Italia… - AntoninoCast : RT @DiMarzio: In occasione della #NationsLeague, #Cannavaro ha parlato anche di uno suo ipotetico futuro al @sscnapoli - DiMarzio : In occasione della #NationsLeague, #Cannavaro ha parlato anche di uno suo ipotetico futuro al @sscnapoli - OdeonZ__ : Mancini, per la Spagna Chiesa con Insigne. In mezzo guida Jorginho -