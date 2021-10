Italia in preghiera: la diretta TV dalla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Porto Venere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prosegue la diretta settimanale con la recita del Rosario, l’importante iniziativa di preghiera questa volta sarà trasmessa dalla provincia di La Spezia. Un momento di preghiera forte che unisce l’Italia intera. L’appuntamento fa tappa questa sera in Liguria, alla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Porto Venere. La preghiera incessante di ogni mercoledì. Il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prosegue lasettimanale con la recita del Rosario, l’importante iniziativa diquesta volta sarà trasmessaprovincia di La Spezia. Un momento diforte che unisce l’intera. L’appuntamento fa tappa questa sera in Liguria, alladi. Laincessante di ogni mercoledì. Il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

