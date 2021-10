Italia imbattuta da 37 partite: gli altri record delle Nazionali | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'Italia di Roberto Mancini non perde da ben 37 gare, è un primato assoluto. Vediamo, però, le altre strisce record delle Nazionali Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'di Roberto Mancini non perde da ben 37 gare, è un primato assoluto. Vediamo, però, le altre strisce

Advertising

PianetaMilan : .@Azzurri imbattuti da 37 partite: gli altri #record delle Nazionali | #VIDEO - #UNL #NationsLeague #ItaliaSpagna… - Zazzi74 : @GlobalGatherin l'Italia Campione d'Europa e imbattuta da 37 partite, stabile a 5 posto, ma come le fate le classif… - pantareipantare : RT @GiorgiaLodi: Oggi scrivevo questo; poi mi sono imbattuta in questo interessante articolo: 'Nella nostra Capitale si passa in auto il do… - KatRinakor : RT @GiorgiaLodi: Oggi scrivevo questo; poi mi sono imbattuta in questo interessante articolo: 'Nella nostra Capitale si passa in auto il do… - hgggggiu1 : RT @GiorgiaLodi: Oggi scrivevo questo; poi mi sono imbattuta in questo interessante articolo: 'Nella nostra Capitale si passa in auto il do… -