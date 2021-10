Italia, Emerson Palmieri: «Spagna da ammirare. Gavi ha potenziale» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Emerson Palmieri è stato intervistato dopo la sconfitta dell’Italia con la Spagna nella semifinale di Nations League Ai microfoni di Rai Sport, Emerson Palmieri ha parlato dopo Italia-Spagna: «Complimenti a loro, hanno fatto una grande partita. Quando eravamo undici contro undici abbiamo fatto bene, ma riconosciamo le qualità del nostro avversario che oggi ha fatto una bella gara. Nel calcio purtroppo bisogna perdere e lo abbiamo fatto oggi dopo 37 partite. Pensiamo alla prossima. Gavi? Non lo conoscevo prima di stasera. Anche lui ha fatto bene, si vede che ha potenziale. La Spagna è una nazionale da ammirare, giocano un calcio bello da vedere. Abbiamo fatto il nostro ma abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stato intervistato dopo la sconfitta dell’con lanella semifinale di Nations League Ai microfoni di Rai Sport,ha parlato dopo: «Complimenti a loro, hanno fatto una grande partita. Quando eravamo undici contro undici abbiamo fatto bene, ma riconosciamo le qualità del nostro avversario che oggi ha fatto una bella gara. Nel calcio purtroppo bisogna perdere e lo abbiamo fatto oggi dopo 37 partite. Pensiamo alla prossima.? Non lo conoscevo prima di stasera. Anche lui ha fatto bene, si vede che ha. Laè una nazionale da, giocano un calcio bello da vedere. Abbiamo fatto il nostro ma abbiamo ...

Advertising

angelomangiante : #Italia stasera (4-3-3) Donnarumma ----- Di Lorenzo Bonucci Bastoni Emerson --------- Barella #Jorginho V… - EltonLastStarr : RT @CosaInTendenza: Alle 23:31 Emerson è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 34 Tweet in evidenza per l'hashtag Emerson https://t… - RaiSport : ?? #EmersonPalmieri: 'Complimenti alla #Spagna' 'E' una squadra dalla quale dobbiamo imparare molto'… - asmreis : #ITÁLIA - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Emerson; Barella, Jorginho e Verrati; Insigne, Chiesa e Bernardeschi - CosaInTendenza : Alle 23:31 Emerson è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 34 Tweet in evidenza per l'hashtag Emerson -