Italia, Chiesa: «La Spagna ha meritato. Espulsione di Bonucci severa» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico Chiesa ha parlato dopo la sconfitta in Nations League contro la Spagna: ecco le parole dell’attaccante dell’Italia Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Spagna. «Abbiamo perso dopo tante partite, alla fine ci stava. Grande merito alla Spagna, potevamo essere più cinici ma stasera la Spagna ha ampiamente meritato. Diamo il massimo fino alla fine, per i tifosi e per il nostro allenatore. Questo non ci ferma e pensiamo alle prossime gare e a vincere altri trofei. In 10 è dura, anche in parità avevamo sofferto. In 10 contro 11 è stata una bella mazzata, ci sono stati due episodi, la rete fallita e il gol che potevamo evitare. Espulsione a Bonucci? Per me molto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federicoha parlato dopo la sconfitta in Nations League contro la: ecco le parole dell’attaccante dell’Federicoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo. «Abbiamo perso dopo tante partite, alla fine ci stava. Grande merito alla, potevamo essere più cinici ma stasera laha ampiamente. Diamo il massimo fino alla fine, per i tifosi e per il nostro allenatore. Questo non ci ferma e pensiamo alle prossime gare e a vincere altri trofei. In 10 è dura, anche in parità avevamo sofferto. In 10 contro 11 è stata una bella mazzata, ci sono stati due episodi, la rete fallita e il gol che potevamo evitare.? Per me molto ...

Advertising

angelomangiante : #Italia stasera (4-3-3) Donnarumma ----- Di Lorenzo Bonucci Bastoni Emerson --------- Barella #Jorginho V… - GoalItalia : Le pagelle di #ItaliaSpagna: ?? Bonucci ingenuo ?????? Di Lorenzo confuso ?? Gavi brillante ? Chiesa scatenato [?… - fictionitaedits : RT @CB_Ignoranza: Ha corso come un matto su ogni pallone per 90 minuti, si è fatto cinquanta metri palla al piede e ha aspettato Pellegrini… - Vvito8 : RT @CB_Ignoranza: Ha corso come un matto su ogni pallone per 90 minuti, si è fatto cinquanta metri palla al piede e ha aspettato Pellegrini… - GianfrancoRoto5 : #Italia deludente a San Siro, ma due menzioni speciali vanno fatte: Federico #Chiesa è un campione vero e Giorgio… -