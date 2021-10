Italia | Chiellini | «Sconfitta che serve da insegnamento Pensiamo a domenica»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giorgionon si abbatte dopo lacontro la Spagna in Nations League: ecco le parole del capitano azzurro Giorgioha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo-Spagna. «Dispiace aver perso proprio a Milano ma c’è orgoglio per la striscia di vittorie. Un passaggio di crescita necessario, bisogna saper accettare in alcune fasi della partita di trovare una squadra più forte. Oggi ci è mancato un po’ questo, dispiace non poter vincere questo torneo giocato in casa. Abbiamo rischiato di rimetterla in piedi in 10 contro 11, tanti passaggi ci devono servire da. Oggi siamo stati troppo precipitosi, a differenza di luglio. Volevamo in tutti i modi dominare la Spagna. Bonucci? Basta parlare dell’arbitro,a quello che possiamo fare noi. ...