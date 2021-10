Italia, Capello: «Jorginho da Pallone d’oro. La Spagna ci darà opportunità per segnare» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabio Capello ha parlato in vista della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna Fabio Capello, storico allenatore Italiano, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. Italia-Spagna – «Non so se sarà più dura ma mi aspetto dei fastidi. Il loro calcio ci ha spesso creato delle difficoltà. E non credo che il copione della partita sarà tanto diverso. La palla la terranno loro. Ma se siamo bravi in difesa abbiamo buone possibilità perché la Spagna, che ha tante assenze importanti, di lascerà delle opportunità per segnare». RESTARE SUL PEZZO – «Con il Mondiale alle porte l’importante è conservare l’umiltà, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabioha parlato in vista della semifinale di Nations League traFabio, storico allenatoreno, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista della semifinale di Nations League tra– «Non so se sarà più dura ma mi aspetto dei fastidi. Il loro calcio ci ha spesso creato delle difficoltà. E non credo che il copione della partita sarà tanto diverso. La palla la terranno loro. Ma se siamo bravi in difesa abbiamo buone possibilità perché la, che ha tante assenze importanti, di lascerà delleper». RESTARE SUL PEZZO – «Con il Mondiale alle porte l’importante è conservare l’umiltà, ...

Advertising

Guillaumemp : Le plateau de Sky Italia : Conte, Capello, Costacurta, Condò et Del Piero. Ah. #UCL - CalcioNews24 : Le parole di #Capello in vista di #ItaliaSpagna - sportli26181512 : Teorema #Capello: '#Italia, a loro la palla e a noi le chance. Divertiamoci': Racconta il calcio su Sky dopo aver v… - Fantacalcio : Capello: 'Scudetto? Juventus già fuori. Su Zaniolo e Donnarumma...' - pap1pap : @UmbeP @ilMega24 @moteuchi83 @SimoneFracassi Arrivato in italia da 2 giorni credo, si presentò alla porta del local… -