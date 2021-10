Italia | Bonucci | «Arrabbiato con me stesso | chiedo scusa Ma ci rialzeremo» – FOTO

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Leonardocommenta l’espulsione in-Spagna: le parole del difensore a mezzo social sull’accaduto Leonardocommenta l’espulsione in-Spagna, nel corso del primo tempo: le dichiarazioni a mezzo social del difensore azzurro e della Juventus. View this post on Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) «Sono piùdi Voi, prima di tutto con me. Mi dispiace e. Ma questasi rialzerà e sarà più forte che mai!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

bonucci_leo19 : Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà… - OptaPaolo : 7 - Leonardo #Bonucci stasera giocherà la sua 112ª partita con la maglia dell’#Italia, raggiungendo Dino Zoff al 7º… - CB_Ignoranza : Il gol sbagliato da Insigne, l'espulsione di Bonucci. 0-2 all'intervallo e dopo 37 partite da imbattuti, la sconfit… - Antonio74377686 : @tackleduro Ed io che pensavo che ad aver fatto male all'italia sia stato bonucci - espo_carlo : Italia imbattuta da tre anni. Italia imbattuta da 37 partite. Poi @farted94 ha deciso che stasera bisognava fischi… -

MILANO - L'dopo 37 partite senza sconfitte cade a San Siro contro la Spagna in dieci contro undici e a ... ma non riesce ad accettare la decisione dell'arbitro sul rosso a: "Sullo 0 - ...A 'tre' nella ripresa ? Dopo l'uscita di scena di, Mancini ha risistemato l'come ha potuto. Nei minuti finali del primo tempo con una linea a quattro composta da Bernardeschi, Di ...Leonardo Bonucci commenta l’espulsione in Italia-Spagna: le parole del difensore a mezzo social sull’accaduto Leonardo Bonucci commenta l’espulsione in Italia-Spagna, nel corso del primo tempo: le dic ...Lele Adani commenta l’espulsione di Leonardo Bonucci in Italia-Spagna: le dichiarazioni dell’ex difensore sull’accaduto Lele Adani, dagli studi di Sky Sport, commenta l’espulsione di Bonucci in Italia ...