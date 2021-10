Isterosonografia | tutto sull’esame ecografico con mezzo di contrasto

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’(o sonoisterografia) è un esametransvaginale condi. Permette di avere una buona visualizzazione della cavità uterina e, per questo, viene prescritto laddove vi sia la necessità di approfondire sintomi che possono far sospettare la presenza di alterazioni dell’utero o dell’endometrio di varia natura, come sanguinamenti o aborti ripetuti.: a cosa serve? L’(o sonoisterografia) è un tipo di ecografia, transvaginale e condi, che permette di individuare possibili alterazioni dell’utero. L’esame può essere indicato nel caso in cui si voglia: valutare la morfologia della cavità uterina; approfondire le cause di sanguinamenti o lesioni identificando ...