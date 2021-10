ISG e Serie A, partnership per gli sport virtuali: il comunicato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ISG e Lega Serie A insieme per una partnership tecnologica avanzata per gli sport virtuali: il comunicato La Lega Serie A annuncia la nuova partnership con ISG. «Per quasi un decennio ISG è stato il leader nel mondo nella creazione di diritti Virtual Media e nella creazione di ricavi nelle trasmissioni sportive di alto livello. Allo stesso modo, Supponor deve essere riconosciuta come leader nel mondo dello sviluppo della tecnologia dei media virtuali. ISG e Supponor hanno lavorato come partner negli sport globali da quando ISG è stata fondata quasi un decennio fa, si tratta di una relazione profonda e simbiotica. L’anno scorso, il team di produzione e tecnologia di ISG ha lavorato esclusivamente con il team di R&S ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ISG e LegaA insieme per unatecnologica avanzata per gli: ilLa LegaA annuncia la nuovacon ISG. «Per quasi un decennio ISG è stato il leader nel mondo nella creazione di diritti Virtual Media e nella creazione di ricavi nelle trasmissioniive di alto livello. Allo stesso modo, Supponor deve essere riconosciuta come leader nel mondo dello sviluppo della tecnologia dei media. ISG e Supponor hanno lavorato come partner negliglobali da quando ISG è stata fondata quasi un decennio fa, si tratta di una relazione profonda e simbiotica. L’anno scorso, il team di produzione e tecnologia di ISG ha lavorato esclusivamente con il team di R&S ...

'Siamo molto orgogliosi di collaborare con ISG in questo colossale progetto virtuale, la nostra tecnologia AI AIR è innovativa e testimonia l'enorme talento dei team che lavorano in Supponor e ISG. Il nostro rapporto con ISG è speciale, sebbene lavoriamo anche con molte altre organizzazioni, questo approccio integrato fornisce vantaggi unici a tutti i partecipanti in questi grandi e ...

