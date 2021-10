Io sono Babbo Natale a novembre al cinema l’ultima emozionante pellicola con Gigi Proietti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quest’anno per Natale, ma anche prima, si potrà andare al cinema. E se c’è un film che di certo possiamo consigliare per tutta la famiglia è Io sono Babbo Natale. Non è un cine panettone, è il nostro Natale sulla 34esima strada. E’ un film che ci regala, tra le altre cose, l’ultima strepitosa interpretazione di Gigi Proietti. Un film che deve per forza far riempire le sale di tutta Italia e che farà emozionare, grandi e piccini. Già il trailer del film è emozionante e commovente e ci promette una dolcissima storia d’amore, di amicizia e di affetto. Il 3 novembre 2021 arriva nelle sale cinematografiche IO sono Babbo Natale, la prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quest’anno per, ma anche prima, si potrà andare al. E se c’è un film che di certo possiamo consigliare per tutta la famiglia è Io. Non è un cine panettone, è il nostrosulla 34esima strada. E’ un film che ci regala, tra le altre cose,strepitosa interpretazione di. Un film che deve per forza far riempire le sale di tutta Italia e che farà emozionare, grandi e piccini. Già il trailer del film èe commovente e ci promette una dolcissima storia d’amore, di amicizia e di affetto. Il 32021 arriva nelle saletografiche IO, la prima ...

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 16 - Lucky Red presente con cinque film Questi i film della Lucky Red presenti alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (14 - 24 ottobre 2021): PRE - APERTURA IO SONO BABBO NATALE Regia di EDOARDO FALCONE con GIGI PROIETTI, MARCO GIALLINI, BARBARA RONCHI Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se ...

