Invitalia | Fondo Imprese in Difficoltà | dotazione di 400 milioni di euro

Si è tenuto lunedì 4 ottobre il webinar di Invitalia sul "Fondo Grandi Imprese in Difficoltà", l'incentivo rivolto alle grandi Imprese che si trovano in crisi temporanea a seguito dell'emergenza Covid-19. Promosso dal Ministero dello Sviluppo economico e gestito da Invitalia, il Fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro per il 2021. L'obiettivo del Mise è sostenere il rilancio e la continuità dell'attività di Imprese con: un numero di dipendenti pari o superiore a 250, che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni, che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione ...

