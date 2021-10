Inter, l'agente di Lautaro Martinez: "Davvero fiducioso per il rinnovo" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lautaro Martinez e l' Inter sono pronti a prolungare il contratto che li lega, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. A confermalo è l'agente del calciatore argentino, Alejandro Camano, che ai ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021)e l'sono pronti a prolungare il contratto che li lega, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. A confermalo è l'del calciatore argentino, Alejandro Camano, che ai ...

Advertising

infoitsport : Inter, agente Lautaro: 'La strada per il rinnovo è quella giusta, sono fiducioso' - infoitsport : Agente Lautaro: Dopo l'Inter spero di portarlo in altra grande della A | Top News - infoitsport : L'agente di Lautaro Martinez: 'È felice all'Inter, sono fiducioso per il rinnovo' - infoitsport : Inter, senti l'agente di Lautaro: 'Voglio portarlo in un'altra big' - infoitsport : Calciomercato Inter, l'agente di Lautaro: 'Fiduciosi per il rinnovo' -