Insulti razzisti a Koulibaly, il legale: "Il popolo meridionale è molto più maturo di quello del Nord" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al termine di Fiorentina-Napoli disputata allo stadio Franchi di Firenze domenica 3 ottobre, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, impegnato in un'intervista dopo la partita, è stato insultato da alcuni tifosi della Fiorentina sugli spalti. "Sei una scimmia". Koulibaly ha individuato i responsabili e prima di entrare negli spogliatoi ha risposto: "Mi hai chiamato scimmia? Vieni qui a dirmelo se hai il coraggio". Dopo il battibecco Koulibaly si è diretto nel sottopassaggio mentre continuavano gli ululati di una parte del pubblico. A Radio Punto Nuovo, durante il "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Fulvio Marrucco, legale di Kalidou Koulibaly, con queste parole: "La mia opinione sugli Insulti razzisti a Koulibaly? E' uno schifo, in Italia il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al termine di Fiorentina-Napoli disputata allo stadio Franchi di Firenze domenica 3 ottobre, il difensore del Napoli Kalidou, impegnato in un'intervista dopo la partita, è stato insultato da alcuni tifosi della Fiorentina sugli spalti. "Sei una scimmia".ha individuato i responsabili e prima di entrare negli spogliatoi ha risposto: "Mi hai chiamato scimmia? Vieni qui a dirmelo se hai il coraggio". Dopo il battibeccosi è diretto nel sottopassaggio mentre continuavano gli ululati di una parte del pubblico. A Radio Punto Nuovo, durante il "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Fulvio Marrucco,di Kalidou, con queste parole: "La mia opinione sugli? E' uno schifo, in Italia il ...

