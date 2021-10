Insulti a Koulibaly | un tifoso racconta cosa è successo | “Una donna ha provato a fermarli | insultata e malmenata”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), il racconto di unpresente in curva Fiesole: “Non èsolo al difensore durante la partita ci sono stati “buu” e offese anche nei confronti di Osimhen e Anguissa“. UNCOME SONO PARTITE LE OFFESE ALe frasi razziste a Kulibaly e al Napoli hanno scosso il calcio in Italia e in Europa. La sensazione è che la questione questa volta non sarà presa alla leggera. Il Napoli ha annunciato azioni clamorose se dovessero verificarsi ancora. Intanto il giudice sportiva aspetta la chiusura delle indagini della procura federale. Unviola, presente in curva Fiesole, hato alcuni retroscena ai microfoni del Corriere Fiorentino: “Dalla curva Fiesole gli hanno detto scimmia, ...