Insigne | nuovo ruolo contro la Spagna!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il capitano del Napoli, nella sfida di staserala Spagna, dovrà ricoprire unnon suo, ma in cui l'abbiamo già osservato in questa stagione. Lorenzodovrebbe agire da falso nove, con Lorenzo Pellegrini alla sua sinistra e Federico Chiesa alla sua destra.-Napoli-Italia La scelta non stupisce, considerando che anche durante lo scorso Europeo. Nei momenti negativi di Ciro Immobile, Mancini ha preferito posizionarefalso nove rispetto a far entrare il Gallo Belotti. Con i bomber della Lazio del Torino infortunati, e i soli Kean e Raspadori disponibili, era nell'aria questa scelta di Mancini. Oltre ad, dovrebbe giocare anche un altro azzurro, Giovanni Di Lorenzo, che ricoprirà la corsia destra dell'Italia.