Insegnanti di sostegno: al Nord non bastano, al Sud sono tanti ma senza lavoro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A complicare ancor di più la già difficile situazione della scuola italiana c'è la carenza di Insegnanti di sostegno al Nord. L'Italia appare divisa: 13mila posti al Sud contro i soli 3500 dell'intero Centro Nord. L'anno scolastico 2021/2022 è iniziato con gravi problemi di organizzazione. Migliaia di bambini e ragazzi disabili si sono ritrovati senza un insegnante di sostegno, o con un insegnante di ruolo non specializzato per ovviare alla mancanza di professionisti. Come riportato dalla stampa nazionale, solo la Sicilia fa corsi per Insegnanti di sostegno specializzati per 5mila persone. In Toscana si arriva a 985 posti, in Emilia 750 e in Lombardia soltanto 720. Come si spiega il divario di docenti disponibili tra ...

