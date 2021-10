Inquinamento per la Valle del Sabato, siglato l’accordo tra Procura di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ allarme ambientale per la Valle del Sabato. Una situazione entrata nel mirino, da qualche tempo, dalla Procura della Repubblica di Avellino. Il Procuratore Domenico Airoma, già nelle scorse settimane ha confermato la volontà di guardarci in profondità. Nella mattinata è arrivata una nuova svolta. siglato l’accordo tra la Procura di Avellino insieme all’Istituto Superiore di Sanità guidato da Silvio Brusaferro. La presenza di quest’ultimo sottolinea la valenza di questo accordo che va, ovviamente, nella direzione sempre sperata dalla popolazione: approfondire, quanto più è possibile, l’intera situazione. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ allarme ambientale per ladel. Una situazione entrata nel mirino, da qualche tempo, dalladella Repubblica di. Iltore Domenico Airoma, già nelle scorse settimane ha confermato la volontà di guardarci in profondità. Nella mattinata è arrivata una nuova svolta.tra ladiinsieme aldiguidato da Silvio Brusaferro. La presenza di quest’ultimo sottolinea la valenza di questo accordo che va, ovviamente, nella direzione sempre sperata dalla popolazione: approfondire, quanto più è possibile, l’intera situazione. ...

