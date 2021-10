Innovation Village Award 2021: vince Nando, il cestino intelligente. Ecco tutti i progetti premiati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Nando” è il progetto vincitore della terza edizione di “Innovation Village Award”, il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L’Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest’anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un’iniziativa che ha confermato il trend di crescita, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “” è il progetto vincitore della terza edizione di “”, il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L’Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest’anno sono stati presentati 178da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un’iniziativa che ha confermato il trend di crescita, ...

