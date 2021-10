Indiana Jones 5, Harrison Ford a Siracusa per le riprese del film (FOTO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Harrison Ford è arrivato a Siracusa per le riprese siciliane di Indiana Jones 5; la troupe girerà anche a Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta. La Sicilia è in fibrillazione per l'inizio delle riprese di Indiana Jones 5. Dopo i tecnici e la crew, anche Harrison Ford è sbarcato a Siracusa per girare alcune scene al Castello Maniace di Ortigia e al Parco Archeologico della Neapolis. Le riprese sono previste anche a Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta. Per Harrison Ford ha appena avuto inizio la "vacanza" siciliana. Le riprese di Indiana Jones 5, infatti, sono partite da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è arrivato aper lesiciliane di5; la troupe girerà anche a Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta. La Sicilia è in fibrillazione per l'inizio delledi5. Dopo i tecnici e la crew, ancheè sbarcato aper girare alcune scene al Castello Maniace di Ortigia e al Parco Archeologico della Neapolis. Lesono previste anche a Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta. Perha appena avuto inizio la "vacanza" siciliana. Ledi5, infatti, sono partite da ...

