Indian Wells, Berrettini e Sinner pronti a far sognare l'Italia: come seguirli in tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell'ultimo Masters 1000 della stagione il tennista romano e il giovane collega altoatesino sono tra i protagonisti più attesi. Nel doppio giocheranno ... Leggi su today (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell'ultimo Masters 1000 della stagione il tennista romano e il giovane collega altoatesino sono tra i protagonisti più attesi. Nel doppio giocheranno ...

Advertising

FiorinoLuca : Jasmine #Paolini ???? è stata ripescata come lucky loser ad Indian Wells. Affronterà al primo turno del main draw la… - Gazzetta_it : Indian Wells, Berrettini-Sinner probabile ottavo - FiorinoLuca : Italia b. Australia 3-0 nelle qualificazioni di Indian Wells: Caruso ???? b. Kubler ???? 6-0 6-3 Marcora ???? b. Bolt ????… - _melissavlt : SASCHA BUBLIK NON GIOCA INDIAN WELLS. SASCHA BUBLIK NON GIOCA INDIAN WELLS. Questa è una tragedia vera e nessuno ne parla #BNPPO21 - NicoRamella : RT @SportInTV_IT: #ATPMasters1000: il torneo di #IndianWells 2021 in diretta su #SkySport #sinner #berrettini #sonego #skysporttennis #ten… -