“Incinta di lui?”. Vanessa Incontrada, tutti hanno notato e la notizia vola veloce: “Evviva” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Negli ultimi tempi ha debuttato, insieme al collega Alessandro Siani, sullo storico bancone di Striscia la notizia e per il momento gli esigenti telespettatori di Canale 5 sembrano essere più che soddisfatti. Vanessa Incontrada ha ben presto riconquistato il cuore del pubblico, che ha sempre provato un debole per lei dai mitici tempi di Zelig con Claudio Bisio. Insomma, tutto sembra procedere per il meglio nell’attuale quotidiano di Vanessa Incontrada, che proprio nelle ultime ore ha lasciato di stucco i suoi oltre due milioni e 300mila ammiratori di Instagram. La sua pubblicazione più recente, secondo molti, potrebbe celare una novità totalmente inattesa. Che si tratti di un abbaglio? Eppure tutto tornerebbe. Vanessa Incontrada Incinta? Il ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Negli ultimi tempi ha debuttato, insieme al collega Alessandro Siani, sullo storico bancone di Striscia lae per il momento gli esigenti telespettatori di Canale 5 sembrano essere più che soddisfatti.ha ben presto riconquistato il cuore del pubblico, che ha sempre provato un debole per lei dai mitici tempi di Zelig con Claudio Bisio. Insomma, tutto sembra procedere per il meglio nell’attuale quotidiano di, che proprio nelle ultime ore ha lasciato di stucco i suoi oltre due milioni e 300mila ammiratori di Instagram. La sua pubblicazione più recente, secondo molti, potrebbe celare una novità totalmente inattesa. Che si tratti di un abbaglio? Eppure tutto tornerebbe.? Il ...

Advertising

TeamElia3 : RT @Sterny2222: Francesca: 'Appena esco di qua proverò anche io a rimanere incinta' Manila:'Vai da lui e digli, amoooore, dobbiamo formica… - Francy11412804 : RT @Sterny2222: Francesca: 'Appena esco di qua proverò anche io a rimanere incinta' Manila:'Vai da lui e digli, amoooore, dobbiamo formica… - Sterny2222 : Francesca: 'Appena esco di qua proverò anche io a rimanere incinta' Manila:'Vai da lui e digli, amoooore, dobbiamo formicare' ?? #gfvip - lerispdellatury : Tanto lo sappiamo che Tury ha fatto shopping di vestiti per ora che è incinta per scaramanzia (io compro, lui nasce) - rprat75 : @PpPp__99 @coke87_ George non sa distinguere la destra dalla sinistra. Ha messo incinta una spogliarellista. Scendi… -