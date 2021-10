Incensurato ucciso: agguato dopo parcheggio, 7 colpi a segno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA parte le parentele “eccellenti” con la camorra, al momento non emergono collegamenti con la criminalità della zona, nella vita di Carmine D’Onofrio, il 23enne Incensurato, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito gravemente con numerosi colpi di pistola, in strada, la scorsa notte, a Napoli. D’Onofrio lascia la compagna, una ragazza del 20 anni, in stato interessante, che era con lui al momento della tragedia. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, fatta dai carabinieri che stanno indagando sul grave fatto di sangue, l’agguato è scattato quando il giovane è sceso dalla sua panda nera, subito dopo averla parcheggiata. Per fortuna, prima di sistemare l’auto, ha fatto scendere la compagna. L’assassino o gli assassini (un dato questo in corso di accertamento in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA parte le parentele “eccellenti” con la camorra, al momento non emergono collegamenti con la criminalità della zona, nella vita di Carmine D’Onofrio, il 23enne, deceduto in ospedaleessere stato ferito gravemente con numerosidi pistola, in strada, la scorsa notte, a Napoli. D’Onofrio lascia la compagna, una ragazza del 20 anni, in stato interessante, che era con lui al momento della tragedia. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, fatta dai carabinieri che stanno indagando sul grave fatto di sangue, l’è scattato quando il giovane è sceso dalla sua panda nera, subitoaverla parcheggiata. Per fortuna, prima di sistemare l’auto, ha fatto scendere la compagna. L’assassino o gli assassini (un dato questo in corso di accertamento in ...

