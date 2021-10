In ribasso Milano e gli altri mercati europei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee su cui pesano le pressioni inflazionistiche, con i continui rialzi dei prezzi dell’energia. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Gli investitori restano in attesa dei dati americani sul mercato del lavoro: oggi quelli sui nuovi occupati nel settore privato, mentre venerdì quelli sul Job Report. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 79,02 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +107 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento alanche per le principali Borse europee su cui pesano le pressioni inflazionistiche, con i continui rialzi dei prezzi dell’energia. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Gli investitori restano in attesa dei dati americani sul mercato del lavoro: oggi quelli sui nuovi occupati nel settore privato, mentre venerdì quelli sul Job Report. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 79,02 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +107 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti ...

