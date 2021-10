In politica la Riconoscibilità vale più del leaderismo

Advertising

Marte7983 : RT @NicolaMelloni: La visibilità, la riconoscibilità, contano. Ed hanno sicuramente avuto un effetto notevole - quello che ha attirato è il… - GiudiVera : RT @NicolaMelloni: La visibilità, la riconoscibilità, contano. Ed hanno sicuramente avuto un effetto notevole - quello che ha attirato è il… - leodalneg : RT @NicolaMelloni: La visibilità, la riconoscibilità, contano. Ed hanno sicuramente avuto un effetto notevole - quello che ha attirato è il… - ve10ve : RT @NicolaMelloni: La visibilità, la riconoscibilità, contano. Ed hanno sicuramente avuto un effetto notevole - quello che ha attirato è il… - fiorenzamarcel1 : RT @NicolaMelloni: La visibilità, la riconoscibilità, contano. Ed hanno sicuramente avuto un effetto notevole - quello che ha attirato è il… -

Ultime Notizie dalla rete : politica Riconoscibilità

La Nuova Calabria

... la tornata elettorale ci riconsegna il valore delladel candidato in. E il suo rapporto con il territorio, che è radicamento e non imposizione, assunzione di responsabilità ...... per valore, occupati eall'estero. È tempo di farla ripartire a pieno regime, ... oppure se sarà necessario passare alle proteste rumorose e diffuse', 'ora laitaliana può far ...