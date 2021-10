Il volo | Gianluca Ginoble | ecco com’era | la trasformazione

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vediamo insieme com’è cambiato nel corso del tempo uno dei 3 componenti del gruppo Il, che ha fatto successo in tutto il mondo.oggi, maagli inizi?La loro carriera nel mondo della lirica è della musica pop è iniziata molti anni fa, partecipando ad un programma condotto da Antonella Clerici, ovvero Ti lascio una canzone. LEGGI ANCHE —> The Good Doctor: Shaun è in piena crisi,perchè-VIDEO Ma vediamo, come nel corso degli anni è cambiato uno dei suoi componenti, in questo caso parliamo di. L’incredibilediIniziamo con il dire che rispetto a come siamo abituati a vedere il noto cantante oggi, agli esordi in ...