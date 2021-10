Il tour di Francesco Renga rinviato al 2022 | le nuove date

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildiè statoal. Inizialmente in programma per il 2021, lanée dell’artista è stata posticipata a causa del perdurare delle restrizioni dovute alla pandemia covid-19. I concerti riprendono ma solo con distanziamento e ildinon è tra quelli confermati. L’Insiemedisi sposta. Tutti gli appuntamenti slittano di un anno e si terranno nel, a differenza di quanto inizialmente comunicato. Cambia il calendario dei concerti, che si terranno tra ottobre e novembre del prossimo anno e per i quali i biglietti già acquistati restano validi purché utilizzati per l’accesso agli spettacoli ...

