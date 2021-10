Il Senato vuole accusare Bolsonaro di crimini contro umanità per il Covid e genocidio contro i nativi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono pesanti le accuse nei confronti di Bolsonaro: da una parte il Covid, dall'altra il genocidio dei popoli indigeni. In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono pesanti le accuse nei confronti di: da una parte il, dall'altra ildei popoli indigeni. In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia, ...

