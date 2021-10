Il ritorno di Ibrahimovic cambia le gerarchie offensive del Milan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ritorno di Ibrahimovic dall’infortunio potrebbe cambiare totalmente le strategie del Milan in vista della ripresa del campionato. Pioli dovrà decidere quale sarà l’attacco titolare dei rossoneri Zlatan Ibrahimovic scalda i motori ed è pronto al suo ritorno in campo dopo il recente infortunio al ginocchio. L’ariete svedese, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe tornare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildidall’infortunio potrebbere totalmente le strategie delin vista della ripresa del campionato. Pioli dovrà decidere quale sarà l’attacco titolare dei rossoneri Zlatanscalda i motori ed è pronto al suoin campo dopo il recente infortunio al ginocchio. L’ariete svedese, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe tornare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

