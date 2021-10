Il Premio Nobel per la Chimica 2021 va al tedesco List e all’americano McMillan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Stoccolma – Il Nobel per la Chimica è stato assegnato a Benjamin List e a David W.C. MacMillan. Premiata la scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si era laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzati per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1996 nell’Università della California a Irvine e attualmente insegna nell’Università di Princeton. BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Stoccolma – Ilper laè stato assegnato a Benjamine a David W.C. MacMillan. Premiata la scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Benjamin, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si era laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzati per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1996 nell’Università della California a Irvine e attualmente insegna nell’Università di Princeton. BREAKING NEWS: ThePrize in Chemistry has been awarded to Benjaminand David W.C. MacMillan “for the ...

