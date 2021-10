Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 6 Ottobre 2021 – Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Come sarà bello contemplare Gesù faccia a faccia per tutta l’eternità” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo amore misericordioso, aiutami a rendere preziosi tutti gli istanti della L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Come sarà bello contemplare Gesù faccia a faccia per tutta l’eternità” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo amore misericordioso, aiutami a rendere preziosi tutti gli istanti della L'articolo proviene da La Luce di Maria.

