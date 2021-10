Il Parlamento europeo ha approvato un divieto sulla sorveglianza biometrica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Riconoscimento facciale allo stand di Omron Corp al Ces di Las Vegas 2020 (foto: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images)Con un voto storico, il Parlamento europeo ha preso per la prima volta una posizione ufficiale contro l’uso dei sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici, al fine di tutelare il rispetto della privacy, della dignità umana ed evitare pratiche discriminatorie. I deputati hanno approvato una risoluzione per chiedere alla Commissione europea di istituire un divieto permanente sulla videosorveglianza biometrica in pubblico e sull’uso di banche dati private, come il sistema Clearview Ai, le cui pratiche illegali sono state condannate dal Garante della privacy canadese e rivelate da un’inchiesta di Wired. In una risoluzione adottata con 377 ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Riconoscimento facciale allo stand di Omron Corp al Ces di Las Vegas 2020 (foto: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images)Con un voto storico, ilha preso per la prima volta una posizione ufficiale contro l’uso dei sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici, al fine di tutelare il rispetto della privacy, della dignità umana ed evitare pratiche discriminatorie. I deputati hannouna risoluzione per chiedere alla Commissione europea di istituire unpermanentevideoin pubblico e sull’uso di banche dati private, come il sistema Clearview Ai, le cui pratiche illegali sono state condannate dal Garante della privacy canadese e rivelate da un’inchiesta di Wired. In una risoluzione adottata con 377 ...

