Tanti alti e bassi, ma scarsa identità. È questa la fotografia della Lazio di Maurizio Sarri, almeno nella sua versione iniziale. Paradossale l'andamento in stagione fin qui: una medaglia che da una faccia racconta di vittorie esaltanti e promettenti, su tutte quella dell'Olimpico ...

Ultime Notizie dalla rete : paradosso Sarri Il paradosso di Sarri: perché ha conquistato il derby ma non il cuore dei laziali Tanti alti e bassi, ma scarsa identità. È questa la fotografia della Lazio di Maurizio Sarri, almeno nella sua versione iniziale. Paradossale l'andamento in stagione fin qui: una medaglia che da una faccia racconta di vittorie esaltanti e promettenti, su tutte quella dell'Olimpico ...

Scontro Sarri - arbitri insostenibile. Lazio, fermento nello spogliatoio ... riferisce di un confronto schietto a fine partita tra Sarri e i laziali e secondo lo stesso quotidiano romano c'è chi avrebbe individuato il problema. L'assurdità o il paradosso sta nel fatto che a ...

Il paradosso di Sarri: perché ha conquistato il derby ma non il cuore dei laziali La Gazzetta dello Sport Il paradosso di Sarri: derby vinto ma tifosi ancora scettici Sarri sta trovando alcune difficoltà a far breccia nel cuore dei tifosi nonostante il derby vinto: pesa l’altalena di risultati Maurizio Sarri deve ancora riuscire a trovare il bandolo della matassa.

