Il Paradiso delle Signore | trama 6 ottobre | Adelaide ammonisce Ludovica

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilnon smetterà di regalare emozioni e svolte inaspettate al pubblico di Rai 1, come segnala ladi oggi, mercoledì 6. Innanzitutto, Roberto avrà un confronto con Anna e la spingerà a concedere una possibilità a Salvatore, che le ha chiaramente fatto capire di provare un interesse speciale nei suoi confronti. L'uomo cercherà di far capire alla giovane che uscendo con il ragazzo potrebbe finalmente recuperare un po' di serenità e dimenticare il passato. Nel frattempo,verrà a conoscenza dei gravissimi problemi economici die la ammonirà duramente per non aver condiviso con lei la situazione e non averle detto prima la verità. La Contessa, inoltre, continuerà a tenere d'occhio Flora Ravasi che, oltre ad essersi ...

Nel nuovo episodio di oggi 6 ottobre 2021 de "Il Paradiso delle Signore": Roberto vuole vedere Anna felice, Adelaide è furiosa ...