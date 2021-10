Il Papa sugli abusi dei preti pedofili in Francia: "È il momento della vergogna" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Papa all’udienza generale ha commentato il rapporto sulla pedofilia della Chiesa in Francia: “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna” per “la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro della sua preoccupazione”, ha sottolineato il Papa assicurando la sua preghiera. “Preghiamo: a te Signore la gloria, a noi la vergogna, questo è il momento della vergogna”, ha rimarcato il Pontefice. Il Papa ha ricordato che dal rapporto sulla pedofilia della Chiesa francese, presentato ieri, “ne risultano purtroppo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilall’udienza generale ha commentato il rapporto sullaChiesa in: “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia, la nostra” per “la troppo lunga incapacitàChiesa di metterle al centrosua preoccupazione”, ha sottolineato ilassicurando la sua preghiera. “Preghiamo: a te Signore la gloria, a noi la, questo è il”, ha rimarcato il Pontefice. Ilha ricordato che dal rapporto sullaChiesa francese, presentato ieri, “ne risultano purtroppo ...

