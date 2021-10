Il nuovo contratto di Dybala con la Juventus non l’ha mai firmato nessuno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paulo Dybala sta per rinnovare con la Juventus: avrà un aumento d’ingaggio e si sta studiando una formula inedita per l’accordo Ventisette anni, contratto in scadenza nel 2022 e la voglia di legarsi sempre di più ai colori bianconeri. Paulo Dybala, la Joya, è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paulosta per rinnovare con la: avrà un aumento d’ingaggio e si sta studiando una formula inedita per l’accordo Ventisette anni,in scadenza nel 2022 e la voglia di legarsi sempre di più ai colori bianconeri. Paulo, la Joya, è pronto a firmare il rinnovo dicon la. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : nuovo contratto Juve, contratto Dybala: siamo allo volata finale Perché era quello che voleva la Juventus , alla ricerca di un nuovo leader in cui identificarsi ... L'ipotesi è infatti quella di un contratto quinquennale, che andrebbe a conclusione nel 2027, quando ...

Juve, contratto Dybala: siamo allo volata finale Basti pensare che Jorge Antun , agente del numero 10, è rimasto in Italia dal 26 luglio fino all'altro giorno. L'ipotesi è infatti quella di un contratto quinquennale, che andrebbe a conclusione nel 2 ...

