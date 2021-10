Il nuovo centravanti della Juventus arriverà a gennaio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Juventus potrebbe piombare con forte decisione su Vlahovic già in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Il mancato rinnovo dell’attaccante serbo con la Fiorentina potrebbe accendere il mercato Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. L’attaccante serbo, come rivelato dal presidente Commisso, ha deciso di chiudere la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lapotrebbe piombare con forte decisione su Vlahovic già in vistaprossima sessione di calciomercato invernale. Il mancato rinnovo dell’attaccante serbo con la Fiorentina potrebbe accendere il mercato Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. L’attaccante serbo, come rivelato dal presidente Commisso, ha deciso di chiudere la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

