Il «Noma» di René Redzepi è il migliore ristorante al mondo

Al World's 50 Best la musica è già alta. Risponde al telefono davanti a tutti, René Redzepi. Lo chiamano dalla cucina del suo «Noma» per sapere com'è andata. «È successo che siamo stati bravissimi. Che abbiamo vinto, tutti assieme. Che è un momento indimenticabile. Grazie a tutti, davvero. Ma posso richiamare io?». Lo chef è appena stato nominato il migliore al mondo alla serata conclusiva dei The World's 50 Best Restaurants, che quest'anno si è tenuta a Anversa, nelle Fiandre, dopo un anno di stop forzato. Redzepi, che aveva già vinto quattro volte in passato - la prima nel 2010 - e che ha appena ottenuto la terza stella Michelin, ammette che «sentirsi così felice, dopo un periodo tanto difficile, fa sentire in colpa. Ma è un successo che va celebrato. E non vorrei sembrare un disco ...

