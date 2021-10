Il Nobel Giorgio Parisi: la passione per la danza, i nonni, moglie e figli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”. Queste le prime parole di Giorgio Parisi dopo aver appreso di essere il nuovo Premio Nobel per la Fisica, materia alla quale ha dedicato tutta la sua vita. Il Professore della Sapienza è però molto altro e ha coltivato una passione inaspettata per uno scienziato del suo calibro: quella per la danza. Chi è Giorgio Parisi Giorgio Parisi è nato a Roma il 4 agosto del 1948. Si è diplomato al Liceo Scientifico San Gabriele di Roma nel 1966, proseguendo gli studi all’Università La Sapienza di Roma nel 1970. Si è laureato in fisica con una tesi sul bosone di Higgs. Ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatore del CNR poi dell’INFN presso i ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”. Queste le prime parole didopo aver appreso di essere il nuovo Premioper la Fisica, materia alla quale ha dedicato tutta la sua vita. Il Professore della Sapienza è però molto altro e ha coltivato unainaspettata per uno scienziato del suo calibro: quella per la. Chi èè nato a Roma il 4 agosto del 1948. Si è diplomato al Liceo Scientifico San Gabriele di Roma nel 1966, proseguendo gli studi all’Università La Sapienza di Roma nel 1970. Si è laureato in fisica con una tesi sul bosone di Higgs. Ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatore del CNR poi dell’INFN presso i ...

