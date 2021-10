Il mondo della moda non potrà ignorare il blitz ambientalista alla sfilata di Louis Vuitton (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ultimo show della Fashion Week di Parigi non è andato come LVMH, la più potente tra le conglomerate del lusso esistenti al mondo, si aspettava per il più lucroso tra i suoi marchi. Gli attivisti di Extinction Rebellion, movimento internazionale di disobbedienza civile, hanno aggredito la passerella di Louis Vuitton, per denunciare l’impatto che la filiera del Fashion sta avendo sui cambiamenti climatici. Mentre le modelle sfilavano è stato alzato un manifesto-lenzuolo con la scritta “Consumo eccessivo=estinzione”. L’irruzione è durata pochi secondi. Immediatamente gli addetti alla sicurezza hanno placcato l’attivista, portandolo fuori. Il blitz non è stato organizzato solo Extinction Rebellion, ma dietro ci sarebbero anche gli attivisti di Amis de la Terre e di Youth For ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ultimo showFashion Week di Parigi non è andato come LVMH, la più potente tra le conglomerate del lusso esistenti al, si aspettava per il più lucroso tra i suoi marchi. Gli attivisti di Extinction Rebellion, movimento internazionale di disobbedienza civile, hanno aggredito la passerella di, per denunciare l’impatto che la filiera del Fashion sta avendo sui cambiamenti climatici. Mentre le modelle sfilavano è stato alzato un manifesto-lenzuolo con la scritta “Consumo eccessivo=estinzione”. L’irruzione è durata pochi secondi. Immediatamente gli addettisicurezza hanno placcato l’attivista, portandolo fuori. Ilnon è stato organizzato solo Extinction Rebellion, ma dietro ci sarebbero anche gli attivisti di Amis de la Terre e di Youth For ...

