Il mercato in campo – Udinese, cercasi affare con Beto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In ordine cronologico Beto Betuncal rappresenta l’ultima scommessa targata Udinese sul mercato estero. Nel rush finale si è registrata l’uscita di Stefano Okaka con destinazione Turchia, al suo posto si è puntato sul classe ’98 portoghese, reduce da un interessante biennio in Primeira Liga con tredici marcature realizzate con la Portimonense. Un’operazione last minute definita in prestito con obbligo di riscatto. Alla seconda presenza da titolare con la casacca dell’Udinese ecco la prima marcatura dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Uniao Recreativa e Desportiva de Tires. Un sigillo di rapina da cecchino d’area di rigore, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto sulla palla vagante dopo il montante colpito da Samir. Una soddisfazione personale senz’altro meritata, giusta gratificazione ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In ordine cronologicoBetuncal rappresenta l’ultima scommessa targatasulestero. Nel rush finale si è registrata l’uscita di Stefano Okaka con destinazione Turchia, al suo posto si è puntato sul classe ’98 portoghese, reduce da un interessante biennio in Primeira Liga con tredici marcature realizzate con la Portimonense. Un’operazione last minute definita in prestito con obbligo di riscatto. Alla seconda presenza da titolare con la casacca dell’ecco la prima marcatura dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Uniao Recreativa e Desportiva de Tires. Un sigillo di rapina da cecchino d’area di rigore, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto sulla palla vagante dopo il montante colpito da Samir. Una soddisfazione personale senz’altro meritata, giusta gratificazione ...

Il mercato in campo – Udinese, cercasi affare con Beto alfredopedulla.com

