Il M5S perde e per me il motivo è aver abbandonato la lotta contro le grandi opere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le elezioni comunali hanno confermato la disaffezione di buona parte degli italiani dalla politica. Non sono un politologo e mi astengo dal valutare le motivazioni della massiccia astensione dal voto, ma di una cosa sono assolutamente certo per averla vissuta in prima persona, e cioè che una buona parte di coloro che non sono andati alle urne (cui tra l'altro sarebbero da aggiungere le schede bianche e nulle) sono cittadini che votarono M5S e che ora non si riconoscono più in esso. E mi sento di dire anche che una parte di questi sono coloro che si riconoscevano in una specifica lotta del movimento; quella contro le grandi opere. A cominciare dal Tav, ma non solo: anche il Terzo Valico, il Tap, ed altre battaglie locali contro le opere inutili e devastanti.

